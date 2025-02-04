Корш: «Было не одно предложение от других команд. Но выбрал «БроукБойз», потому что это команда-чемпион»
У Корша кроме «Броуков» было несколько предложений от команд Медиалиги.
«Были предложение от других команд. И не одно. Но выбрал «БроукБойз», потому что это команда-чемпион, у которой очень сильный состав.
Команда играет и старается играть первым номером. Для меня это главное, чтобы команда была лидером на поле. И, конечно, хочется выигрывать с этой командой все трофеи», – сказал защитник «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Иван Коршунов – воспитанник «Зенита», двукратный чемпион Медиалиги в составе 2Drots. Также он выступал на профессиональном уровне за «Иртыш», СКА-Хабаровск и «Динамо» Санкт-Петербург.
Вингер провел Winline Кубок Медиалиги в составе «Чисто Питер» на правах аренды. В трех матчах у него 0+0 по системе «гол+пас».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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