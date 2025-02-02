Хавбек «Броуков» Рахимов перешел в таджикский «Равшан»
Алишер Рахимов присоединился к ФК «Равшан» из Таджикистана.
ФК «Равшан» объявил о подписании 22-летнего хавбека «БроукБойз». Контракт рассчитан на 1 год.
Клуб занял третье место в Высшей лиги Таджикистана в 2024 году.
Ранее Рахимов не прошел просмотр в армянском «Пюнике».
Алишер – чемпион пятого сезона Winline Медиалиги. Полузащитник стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Равшан»
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