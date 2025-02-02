Хавбек «Броуков» Рахимов перешел в таджикский «Равшан»

Алишер Рахимов присоединился к ФК «Равшан» из Таджикистана.

ФК «Равшан» объявил о подписании 22-летнего хавбека «БроукБойз ». Контракт рассчитан на 1 год.

Клуб занял третье место в Высшей лиги Таджикистана в 2024 году.

Ранее Рахимов не прошел просмотр в армянском «Пюнике ».

Алишер – чемпион пятого сезона Winline Медиалиги . Полузащитник стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.

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