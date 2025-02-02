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Шахриер Жабборов: «Надеюсь, «Амкал» станет для меня трамплином. Следующий этап – как минимум РПЛ»

Шахриер Жабборов подробнее рассказал о переходе в «Амкал».

«Надеюсь, «Амкал» станет для меня трамплином. Следующий этап – как минимум РПЛ. Время покажет.

У меня была история с допингом, поэтому мне нельзя играть в профессиональном футболе [дисквалификация на 4 года с 17 апреля 2023-го]. Возможно, дисквалификацию сократят. Если сократят, то сразу двигаюсь в проффутбол.

Играл вместе с Абдукодиром Хусановым и Аббосбеком Файзуллаевым. Файзуллаев поздравил с переходом. С Хусановым на связи, но у него сейчас нет времени. Кто лучший игрок Узбекистана? Думаю, они оба», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Жабборов перешел в «Амкал» из Unwanted Boys. Хавбек становился чемпионом молодежного Кубка Азии вместе с Абдукодиром Хусановым и Аббосбеком Файзуллаевым в 2023 году. 

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoШахриер Жабборов
logoАбдукодир Хусанов
logoUnwanted Boys
logoАббосбек Файзуллаев
logoпремьер-лига Россия
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