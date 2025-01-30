«Амкал» надеется, что дисквалификацию Шахриера сократят – тогда форвард сможет сыграть в Кубке России

«Амкал» надеется, что новичок Шахриер Жабборов сможет сыграть в Кубке России.

«В Кубке России он не сможет принять участие, потому что это официальная дисквалификация .

Мы общались с агентами и, насколько я понимаю, есть большая надежда, что после апреля подадут апелляцию.

Если ее рассмотрят, то могут скостить срок. Тогда у нас появится возможность заявить его в Кубок России, а сам Шах сможет вернуться в профессиональный футбол. Рано или поздно он там окажется», – рассказал президент «Амкала » Герман в интервью корреспонденту Кириллу Качелаеву.

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Выигрывал Кубок Азии с Хусановым, клубы Кингс Лиги предлагали от 50 тысяч долларов