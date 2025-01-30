0

«Амкал» надеется, что дисквалификацию Шахриера сократят – тогда форвард сможет сыграть в Кубке России

«Амкал» надеется, что новичок Шахриер Жабборов сможет сыграть в Кубке России.

«В Кубке России он не сможет принять участие, потому что это официальная дисквалификация.

Мы общались с агентами и, насколько я понимаю, есть большая надежда, что после апреля подадут апелляцию.

Если ее рассмотрят, то могут скостить срок. Тогда у нас появится возможность заявить его в Кубок России, а сам Шах сможет вернуться в профессиональный футбол. Рано или поздно он там окажется», – рассказал президент «Амкала» Герман в интервью корреспонденту Кириллу Качелаеву.

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Выигрывал Кубок Азии с Хусановым, клубы Кингс Лиги предлагали от 50 тысяч долларов

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoШахриер Жабборов
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг
930 января, 20:55
Дамир о новичке «Амкала» Шахриере: «Это человек, который точно нас усилит»
30 января, 09:16
«Был ли это трансфер за деньги? Надеюсь, не раз верну Unwanted Boys какие-то бонусы». Герман о переходе Шахриера в «Амкал»
29 января, 16:57
Файзуллаев передал привет новичку «Амкала» Жабборову. Хавбек ЦСКА пожелал соотечественнику разрывать Медиалигу
228 января, 19:45
«Амкал» подписал нападающего Unwanted Boys Шахриера
28 января, 10:57
Рекомендуем
Главные новости
Радимов о дебюте Маврина в «Пари НН»: «Вася – молодец! Но если весной не будет результата, «Пари НН» припомнят эту историю и вряд ли простят»
2вчера, 21:08
Хавбек «Амкала» Маврин дебютировал за «Пари НН» в товарищеском матче
вчера, 17:26Фото
Градиленко о медиафутболе: «Теперь могу разговаривать на их языке: «Ты понял, типа, бро?» Молодежь нашей нации деградирует»
6вчера, 15:44
Экс-защитник «Балтики» Дудиев перешел в «Тандем» из Медиалиги
вчера, 14:51
Кузен покинул 2Drots
вчера, 14:24
«У большинства боев нет предыстории. Бой с Манной? Может быть». Сибыч о бойцовском турнире среди медиафутболистов
вчера, 13:50
Lit Energy не разрешат Fight Nights заявить Гуди на матч Winline Суперкубка Медиалиги
вчера, 13:45
Тошич о переходе в СКА Басты: «Люблю Россию и Москву. Сразу согласился на предложение»
14вчера, 12:32
Малуда о Мостовом: «Одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции. Был одним из лучших игроков лиги»
60вчера, 11:00
Хавбек «Броуков» Рахимов не прошел просмотр в армянском «Пюнике». Игрок выставлен на трансфер
3вчера, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Маврин закончил сборы с «Пари НН». Хавбек сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги
2вчера, 20:20
Баста о Тошиче в СКА: «Большая честь для меня, просто мечта»
2вчера, 19:17
Нападающий ФК «10» Укомский – игрок «Шинника»
728 января, 17:38
Маврин о сборах с «Пари НН»: «Задача провести все тренировки с командой»
125 января, 13:16
Виталий Денисов о знакомстве с Бастой: «Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили»
422 января, 16:28
«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
1120 января, 18:34
Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты
520 января, 17:02
Гоцук о матче сборной с Медиалигой: «Игроки национальной команды будут не в восторге. Это шоу-игра, а не на спортивный результат»
20 января, 12:51
Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»
1219 января, 19:08
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
17 января, 13:13
Рекомендуем