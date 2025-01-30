Дамир о новичке «Амкала» Шахриере: «Это человек, который точно нас усилит»
Дамир высказался о новичке «Амкала» Шахриере Жабборове.
«Это очень сильный партнер, который нас усилит. На этом турнире показал себя прекрасно. Видно, что он обучен. Хорошая техника, скорость. Рады, что он к нам приходит. Это человек, который точно усилит «Амкал».
Пока не познакомились. Было его представление, но к тренировкам он еще не приступал», – рассказал форвард «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Напомним, вингер перешел в «Амкал» из Unwanted Boys.
В «Амкале» – талант из Узбекистана. Выигрывал Кубок Азии с Хусановым, клубы Кингс Лиги предлагали от 50 тысяч долларов
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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