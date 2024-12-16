Мостовой о Франции: «Меня с Зиданом сравнивали в газетах. Я в тройке лучших футболистов в истории «Страсбура» – там проводили опрос несколько лет назад»

Александр Мостовой рассказал о том, как его сравнивали с Зинедином Зиданом.

Бывший полузащитник выступал за «Страсбур» с 1994 по 1996 год.

«Из «Кана» в «Страсбур» мы перешли вместе с Даниэлем Жандюпе! Тренер сказал, что подписывает контракт со другим клубом и хочет забрать меня с собой.

Я с удовольствием согласился. В итоге я стал одним из лучших игроков команды: мы начали побеждать, вышли в еврокубки, играли в Кубке УЕФА.

В общем во Франции я снова почувствовал себя футболистом, перезапустил свою карьеру, в газетах меня сравнивали с Зинедином Зиданом .

А несколько лет назад там проводили опрос, по результатам которого я вошел в число трех лучших игроков в истории «Страсбура».

То есть за три года выступлений во французском чемпионате оставил такой след, что до сих пор вспоминают», – сказал Александр Мостовой .