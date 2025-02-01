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Хавбек «Броуков» Рахимов не прошел просмотр в армянском «Пюнике». Игрок выставлен на трансфер

Алишер из «БроукБойз» не прошел просмотр в «Пюнике».

«Алишер не прошел просмотр в «Пюнике». Жаль. Не подошел тренеру», – написал президент «Броуков» Дмитрий Егоров.

Позднее вышло заявление клуба, в котором сказано, что хавбек выставлен на трансфер в рамках МФЛ. «Его возвращение в «Броуки» не рассматривается», – говорится в сообщении.

Ранее Рахимов отправился на просмотр в «Пюник», не предупредив руководство «БроукБойз». Егоров тогда отметил, что Алишер будет выставлен на трансфер, если не закрепится в армянском клубе.

«Пюник» находится на 3-м месте в Высшей лиги Армении.

Ранее Егоров планировал отправить хавбека на просмотр в клуб РПЛ.

Рахимов стал автором лучшего гола 2024 года и занял второе место в голосовании на лучшего игрока года по версии Media Football Awards.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoАлишер Рахимов
logoвысшая лига Армения
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
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