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«Один для меня пустослов, другой – воздухан». Вульф, Биря, Муш и Барыш назвали принципиальных соперников

Новички 2Drots назвали своих принципиальных соперников.

Вульф: «Для меня «Десятка». У меня не было шанса им доказать. Я не хочу, чтобы «Десятка» подняла титул».

Биря: «У меня нет принципиального соперника. Хотелось бы каждую игру выигрывать.

На протяжении трех сезонов говорю, что ФК «10» – топ. По составу они должны быть в финале. Я их признаю.

«Амкал» – сильный соперник. Принципиальный? Конечно, раз они хотят, как и я, всегда выигрывать. У меня проблемы с настроем против аутсайдеров».

Муш: «В «Броуках» осталось много братиков. Разделить бы команду и президентов. Один для меня пустослов, другой – воздухан. Воздухан – Егоров, а пустослов – Райзен».

Барыш: «Для меня «Амкал». У меня нет вражды ни с кем. Я всегда смотрел это дерби и даже не представляю, каково это – быть внутри. Я играл против 2Drots, и когда есть болельщики с одной стороны, это уже круто. А с «Амкалом» будут болельщики с двух сторон».

Жека: «В моменте проникаешься антипатией к персонажам, игрокам. У меня есть такое к «Амкалу». Внутреннее отвращение на генетическом уровне.

Вульф: «Вот я смотрю на Левшука, и он меня бесит. Я бы ему кинул вызов на бой. Да, он будет неравный. Я его больше по весу. Но я бы с ним даже в ринг выскочил».

В конце 2024 года к 2Drots присоединились Кирилл Бирюков из «Титана» и Георгий Барышев из Fight Nights. Также 2D подписали Александра Вульфова из «Титана». В начале 2025-го в команду перешел Мушвиг Рзаев из СКА.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал 2Drots
logoГригорий Барышев
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo«Биря» Кирилл Бирюков
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logo«Вульф» Александр Вульфов
logo«Муш» Мушвиг Рзаев
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoДмитрий Егоров
logoАмкал
logoБроукБойз
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