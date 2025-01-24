«Один для меня пустослов, другой – воздухан». Вульф, Биря, Муш и Барыш назвали принципиальных соперников

Новички 2Drots назвали своих принципиальных соперников.

Вульф: «Для меня «Десятка». У меня не было шанса им доказать. Я не хочу, чтобы «Десятка» подняла титул».

Биря: «У меня нет принципиального соперника. Хотелось бы каждую игру выигрывать.

На протяжении трех сезонов говорю, что ФК «10» – топ. По составу они должны быть в финале. Я их признаю.

«Амкал» – сильный соперник. Принципиальный? Конечно, раз они хотят, как и я, всегда выигрывать. У меня проблемы с настроем против аутсайдеров».

Муш : «В «Броуках» осталось много братиков. Разделить бы команду и президентов. Один для меня пустослов, другой – воздухан. Воздухан – Егоров , а пустослов – Райзен».

Барыш: «Для меня «Амкал ». У меня нет вражды ни с кем. Я всегда смотрел это дерби и даже не представляю, каково это – быть внутри. Я играл против 2Drots, и когда есть болельщики с одной стороны, это уже круто. А с «Амкалом» будут болельщики с двух сторон».

Жека : «В моменте проникаешься антипатией к персонажам, игрокам. У меня есть такое к «Амкалу». Внутреннее отвращение на генетическом уровне.

Вульф : «Вот я смотрю на Левшука , и он меня бесит. Я бы ему кинул вызов на бой. Да, он будет неравный. Я его больше по весу. Но я бы с ним даже в ринг выскочил».

В конце 2024 года к 2Drots присоединились Кирилл Бирюков из «Титана» и Георгий Барышев из Fight Nights . Также 2D подписали Александра Вульфова из «Титана ». В начале 2025-го в команду перешел Мушвиг Рзаев из СКА.