«Медиафутбольные команды не должны обижаться, что сборная не хочет с ними играть». Хавбек «Пари НН» о медиафутболе

Мамаду Майга высказался о медиафтуболе.

– Как относитесь к медиафутболу?

– У меня много друзей, которые играют в этой лиге. Особенно в команде «Титан». Это вообще как моя семья, много друзей там. Знаю много ребят из «Родины Медиа» и 2Drots. Слежу за ними.

– Есть скепсис по ним, сборная не хочет играть.

– Эмоции, реклама там – очень круто. Видел на матчах, как они переживают, ругаются. Но мне не нравится, что ругаются матом. Исключить бы это. Но я думаю, что медиафутбольные команды не должны обижаться, что сборная не хочет с ними играть. Потому что сборная очень важна, за ней страна, это самое высокое, что есть. А в медиафутболе нет ничего плохого, если людям это интересно, – сказал хавбек «Пари НН ».

Майга пропустил первую часть сезона Мир РПЛ из-за травмы крестообразной связки колена.