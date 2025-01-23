«Вернулся в Россию. В команде много знакомых ребят». Виталий Денисов о переходе в СКА

Виталий Денисов высказался о переходе в СКА Ростов.

«Могу ли снова назвать себя армейцем? Я думаю, что да. В данном случае я уже перешел к ним, и все это законно. В команде есть ребята, с которыми я играл в одной команде, с кем-то против друг друга, да и в жизни мы встречались с этими парнями.

Первая встреча после долгого периода прошла нормально, радостно в некоторых моментах. Помимо Дениса Глушакова и Кирилла Набабкина, в команде есть еще Сиваков, а также другие ребята, с которыми я ранее пересекался – мы вместе собирались и играли в футбол. Так что я, можно сказать, знаком со многими из них, а это безусловно плюс.

В коллективе, по первым впечатлениям, все четко, классно, спокойно. Ребята общительные. С некоторыми пока что я не знаком, но это дело времени. Да, я вернулся в Россию, но можно сказать, что уезжал и не уезжал отсюда одновременно: всегда был на связи, приезжал домой в Москву к семье. В любом случае, я остался очень доволен», – сказал новичок СКА.

Экс-защитник «Локомотива» Виталий Денисов перешел в СКА на этой неделе.

С 2024-го СКА Ростов, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге.