Главный тренер СКА Миллер: «Мы не можем играть в 14:00, потому что у нас футболисты играют в CS до 5 утра»
Виталий Миллер рассказал, что игроки СКА играют в CS до 5 утра.
«Мы не можем играть в 14:00, потому что у нас футболисты играют в Counter-Strike до 5 утра, спят 2 часа, а тут в 2 часа надо выходить играть.
Надо отучивать? Сложно. Это внутренняя мотивация. Ты можешь не спать 2-3 дня, но если ты выходишь за клуб с такой историей, болельщику неважно, что ты делал – спал или нет, ел или не ел. Он хочет видеть самопожертвование на поле и итоговый результат в нашу пользу», – сказал главный тренер СКА.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Итоги года для СКА
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