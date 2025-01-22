«Тут много всего, от чего я отвык, пока играл в Узбекистане. Хотя в «Локомотиве» тоже постоянно были съемки и интервью. Мне пока нравится». Виталий Денисов о медиафутболе

Виталий Денисов высказался о медиафутболе.

«До этого о медиафутболе я толком и не знал, видел только какие-то нарезки видео и тому подобное. А вот знакомство у меня происходит здесь и сейчас. Естественно, здесь очень много завязано на общении, на разговорах, на всех этих делах вокруг команды. Это все очень хорошо освещается. На то он и медиафутбол.

Скажу так: тут много всего, от чего я отвык, пока играл в Узбекистане. Хотя, например, в «Локомотиве» такое тоже было постоянно: съемки промо-роликов, различные интервью и так далее. Вот сейчас пытаюсь снова втянуться и привыкнуть.

В целом я всегда к этому был спокоен, и если нужно с кем-то пообщаться, то пожалуйста, я всегда был и буду рад. Главное – найти время для этого. Мне сказали, что здесь Медиалига освещается очень хорошо. Пока все без проблем и идет своим чередом, мне нравится», – сказал игрок СКА.

Недавно экс-защитник «Локомотива» Виталий Денисов стал игроком СКА.

С 2024 СКА-Ростов, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге . У клуба ни одного титула.