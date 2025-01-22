«Он оказался нормальным человеком. Мы посмеялись, пошутили». Виталий Денисов о знакомстве с Бастой

Виталий Денисов рассказал о первой встрече с Бастой.

«С Василием Михалычем я не был знаком лично, только с его творчеством [смеется]. В любом случае, это известный человек на постсоветском пространстве, да и, я думаю, не только.

При личной встрече он оказался обычным, нормальным человеком и произвел очень хорошее впечатление. Было интересно, при встрече все прошло очень классно: мы посмеялись, пошутили, в общем, все прошло хорошо», – сказал игрок СКА.

Недавно экс-защитник «Локомотива » Виталий Денисов стал игроком СКА.

С 2024 СКА-Ростов, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге . У клуба ни одного титула.