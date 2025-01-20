Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты

Виталий Денисов стал игроком СКА.

СКА объявил о трансфере Виталия Денисова .

Футболист является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА .

С 2024 СКА-Ростов, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге . У клуба ни одного титула.

37-летний экс-защитник «Локомотива » в медиафутболе выступал за 2Drots в 2020 году на первом МКС .

Таблица трансферов медиафутбола