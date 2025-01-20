Экс-защитник «Локомотива» Денисов – игрок СКА Басты
Виталий Денисов стал игроком СКА.
СКА объявил о трансфере Виталия Денисова.
Футболист является обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.
С 2024 СКА-Ростов, который возглавляет рэпер Баста, выступает в Winline Медиалиге. У клуба ни одного титула.
37-летний экс-защитник «Локомотива» в медиафутболе выступал за 2Drots в 2020 году на первом МКС.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал СКА
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