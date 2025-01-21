Защитник 2Drots Логинов: «Подростком считал, что у Санья самая красивая жена среди футболистов»
Ранее появилась информация, что Санья сыграет за медиафутбольный клуб Fight Nights в Winline Суперкубке Медиалиги.
– Ты – болельщик «Арсенала». Ты когда-нибудь играл против игроков клуба?
– Никогда не приходилось. Максимум – виделся и здоровался с Солом Кэмпбэллом. Даже с Аршавиным не пересекался.
– Возможно, в Суперкубке Медиалиги ты сыграешь против Fight Nights и экс-защитника «Арсенала» Бакари Санья. Для тебя это что-то значит?
– Это потрясающе! Для меня это новость с эффектом вау. Прям реально кайфанул. Так как я болею за «Арсенал» и долгое время Санья был основным правым защитником – это, конечно, был мой любимый правый защитник.
– Вы оба – правые защитники. Чему-то пытался научиться у Санья, когда смотрел на него в «Арсенале»?
– Не помню, чтобы я воспринимал игру Санья как роул-модел, потому что всю академию играл левого защитника, а не правого. Но Санья был топ: много атаковал, был лидером обороны «Арсенала», бегал со стилевыми косичками.
– Появилась информация, что, возможно, Санья не будет на Суперкубке. Это тебя расстраивает?
– Да, расстраивает! Кайфану сильно, если доведется сыграть. Санья в потрясающей форме, заходил к нему в инст еще полгода назад, видел, как он пашет в зале мощно. Красавец!
On t’attend Bacary!
P.S. Будучи подростком считал, что у Санья самая красивая жена среди футболистов, – рассказал защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.
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