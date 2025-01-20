«Еще один экс-игрок сборной Франции». Fight Nights анонсировали трансфер второго звездного новичка – ранее клуб договорился с Санья
Два экс-футболиста сборной Франции сыграют за Fight Nights в Суперкубке МФЛ.
На прошлой неделе стало известно, что за медиафутбольную команду Камила Гаджиева сыграет Бакари Санья.
Сегодня спортивный директор клуба Дмитрий Шишков анонсировал подписание второго новичка.
«+1. Еще один бывший игрок сборной Франции приедет в Абу-Даби!» – написал Шишков.
Ранее сообщалось, что FN также ведут переговоры с бывшим игроком «Интера», «Милана» и «Реала» Кларенсом Зеедорфом.
Winline Суперкубок Медиалиги пройдет в феврале в Абу-Даби. В турнире семь участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шишкова
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