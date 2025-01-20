«Еще один экс-игрок сборной Франции». Fight Nights анонсировали трансфер второго звездного новичка – ранее клуб договорился с Санья

Два экс-футболиста сборной Франции сыграют за Fight Nights в Суперкубке МФЛ.

На прошлой неделе стало известно , что за медиафутбольную команду Камила Гаджиева сыграет Бакари Санья .

Сегодня спортивный директор клуба Дмитрий Шишков анонсировал подписание второго новичка.

«+1. Еще один бывший игрок сборной Франции приедет в Абу-Даби!» – написал Шишков.

Ранее сообщалось, что FN также ведут переговоры с бывшим игроком «Интера », «Милана » и «Реала » Кларенсом Зеедорфом .

Winline Суперкубок Медиалиги пройдет в феврале в Абу-Даби. В турнире семь участников: 2Drots, «Амкал », «Броуки », «Десятка», «Родина Медиа », Fight Nights и Lit Energy .