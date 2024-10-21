Баста: «Я болельщик не только футбольного или баскетбольного ЦСКА, а вообще всех армейских команд»
Баста рассказал, за какие команды болеет.
«Я болельщик не только футбольного или баскетбольного ЦСКА, я вообще болельщик армейских команд во всех видах спорта. Так у меня завелось.
Я считаю, что важно поддерживать все клубы», – сказал рэпер и руководитель медиафутбольной команды СКА.
В Winline Кубке Медиалиги СКА занял седьмое место и вышел в плей-офф, где встретится с Lit Energy Михаила Литвина.
Матч пройдет 24 октября на стадионе «Москвич», начало – в 18:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Legalbet
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