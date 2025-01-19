  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Просили от 20 млн за сезон – не договорились со спонсорами. Видимо, медийно не интересны». Кучер закрытии «Народной Команды» до осени
0

«Просили от 20 млн за сезон – не договорились со спонсорами. Видимо, медийно не интересны». Кучер закрытии «Народной Команды» до осени

Сергей Кучер рассказал, почему «Народная Команда» приостановила деятельность.

– Почему взяли паузу? Дело только в деньгах?

– Мы взяли паузу, потому что не договорились со спонсорами. Winline не продлил с нами партнерское соглашение. Видимо, потому что, мы не были медийно интересны. У нас была цель – зайти в сезон с комфортным бюджетом. Мы хотели перестать всем проигрывать и начать радовать своих болельщиков. Но для этого нужны качественные футболисты, сильный тренерский штаб. Для этого нужно повышать зарплатный фонд.

Бюджет – главная причина паузы. Наш запрос был – от 20 миллионов [рублей] на полгода. Заходить с бюджетом в 10 миллионов – это никому не нужно. Медиалиге нужна сильная «Народная», а не команда ради команды.

Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами. Но мы больше не можем держать наших футболистов в неведении. Огромное спасибо, что они ни с кем не подписывали контракты, ждали от нас решения. Но мы решили не затягивать, чтобы не терять время. Непонятно, в каком состоянии мы бы подошли к апрелю.

– Почему пауза до осени? Что изменится к тому моменту?

Мы разрабатываем ту модель, которая нужна. Постараемся мыслями, делами и идеями вернуться к нашему первому сезону. Хотим приглашать известных спартаковских игроков прошлого, которые могут сейчас сыграть и радовать болельщиков.

– Не страшно уходить на паузу? Почти никто оттуда не возвращался.

Уходить не страшно, потому что я понимаю, что мы хотим сделать. Понимаю, что у нас были все договоренности касаемо этого сезона, за исключением основного партнера. Я уверен, что мы сможем все пронести сейчас через себя и станем первой командой, которая вернулась. Об этом 100% будут говорить. Мы не опускаем руки, продолжаем работать и остаемся в медиапространстве.

А пока клуб на паузе, я буду активно качать свой канал «Дневник Фаната», – рассказал президент «Народной Команды» в интервью Спортсу’‘.

«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности до осени. Клуб не пробился в прошедший Winline Кубок Медиалиги и участвовал в Кубке Надежды, откуда вылетел в полуфинале. Также «Народная» не вошла в список участников шестого сезона Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoНародная Команда
logoWinline Медиалига
Сергей Кучер
Кубок Надежды МФЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Народная Команда» приостановила деятельность
217 января, 17:39
Рекомендуем
Главные новости
«Амкал» сыграет с Unwanted Boys, «Броуки» – против «Впорядке». Расписание 2-го тура казахстанской медиалиги
сегодня, 18:00
«Броуки» забили 8 голов «Жайдарман», «Амкал» разгромил Inform в 1-м туре казахстанской медиалиги
1сегодня, 16:27
«Марио перешел в «Зенит» из-за денег. Пусть не выдумывает про агентов». Кузнецов о защитнике
14сегодня, 15:59
«Броуки» разгромили «Жайдарман» на «Астана Арене»
сегодня, 15:18
Дмитрий Кузнецов: «Представляю себя тренером ЦСКА в ближайшем будущем. Мечтаю выиграть чемпионат России!»
9сегодня, 13:19
Президент Медиалиги Осипов о победе Махачева: «Была полная доминация Ислама. Ему под силу стать чемпионом в двух весовых категориях»
4сегодня, 12:01
Дмитрий Кузнецов: «Главный недостаток российского футбола – очень высокие зарплаты игроков»
9сегодня, 10:39
Газдан о доходе в месяц для комфортной жизни: «500 тысяч рублей»
2сегодня, 09:48
«0:6 мы точно не заслужили». Багдасар о разгроме от «Амкала»
вчера, 18:53
Вратарь «Броуков» Джуси не вылетел в Астану из-за залома в паспорте
4вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «Я готов возглавить сборную России однажды, но дадут ли? Многие не хотят нас видеть»
7сегодня, 19:08
Ливийский «Аль-Ахли» Триполи предложил 50 тысяч долларов «Броукам» за Бельгу. Медийный клуб не продал хавбека
17 января, 13:13
Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
211 января, 19:31
СКА намекнул, что Кокорин может сыграть за клуб в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби
428 декабря 2024, 19:32
«150 тысяч в Медиалиге – это потолок, а в РПЛ зарплата уносит тебя в другой мир. Но для этого нужно пройти путь». Сапета о доходах футболистов
526 декабря 2024, 18:01
«Превращают футбол в поп-тусовку, где на бровке по 500 человек стоят. Бегают с камерами по полю, мат-перемат». Комличенко о Медиалиге
1720 декабря 2024, 08:36
«Не завидую Захаряну и Тюкавину, у каждого свой путь». Экс-форвард «Динамо» Терехов о карьере
310 декабря 2024, 19:37
Экс-форвард «Динамо» Терехов о деньгах в медиафутболе: «Зарплаты уровня Первой и Второй лиг»
10 декабря 2024, 18:48
Генич о правилах медиафутбола в профи: «Чистое время – за ним будущее, я уверен. Аут Азамата – интересная вещь, буллиты вряд ли примут»
188 декабря 2024, 13:45
Кузнецов о бане ЦСКА: «Для чего трансферы? Для борьбы в чемпионате, а в Европе мы не будем играть еще несколько лет. Если бы захотели, оплатили любым способом»
316 декабря 2024, 15:25
Рекомендуем