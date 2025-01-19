«Просили от 20 млн за сезон – не договорились со спонсорами. Видимо, медийно не интересны». Кучер закрытии «Народной Команды» до осени

Сергей Кучер рассказал, почему «Народная Команда» приостановила деятельность.

– Почему взяли паузу? Дело только в деньгах?

– Мы взяли паузу, потому что не договорились со спонсорами. Winline не продлил с нами партнерское соглашение. Видимо, потому что, мы не были медийно интересны. У нас была цель – зайти в сезон с комфортным бюджетом. Мы хотели перестать всем проигрывать и начать радовать своих болельщиков. Но для этого нужны качественные футболисты, сильный тренерский штаб. Для этого нужно повышать зарплатный фонд.

Бюджет – главная причина паузы. Наш запрос был – от 20 миллионов [рублей] на полгода. Заходить с бюджетом в 10 миллионов – это никому не нужно. Медиалиге нужна сильная «Народная», а не команда ради команды.

Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами. Но мы больше не можем держать наших футболистов в неведении. Огромное спасибо, что они ни с кем не подписывали контракты, ждали от нас решения. Но мы решили не затягивать, чтобы не терять время. Непонятно, в каком состоянии мы бы подошли к апрелю.

– Почему пауза до осени? Что изменится к тому моменту?

Мы разрабатываем ту модель, которая нужна. Постараемся мыслями, делами и идеями вернуться к нашему первому сезону. Хотим приглашать известных спартаковских игроков прошлого, которые могут сейчас сыграть и радовать болельщиков.

– Не страшно уходить на паузу? Почти никто оттуда не возвращался.

Уходить не страшно, потому что я понимаю, что мы хотим сделать. Понимаю, что у нас были все договоренности касаемо этого сезона, за исключением основного партнера. Я уверен, что мы сможем все пронести сейчас через себя и станем первой командой, которая вернулась. Об этом 100% будут говорить. Мы не опускаем руки, продолжаем работать и остаемся в медиапространстве.

А пока клуб на паузе, я буду активно качать свой канал «Дневник Фаната», – рассказал президент «Народной Команды » в интервью Спортсу’‘.

«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности до осени. Клуб не пробился в прошедший Winline Кубок Медиалиги и участвовал в Кубке Надежды, откуда вылетел в полуфинале. Также «Народная» не вошла в список участников шестого сезона Медиалиги.