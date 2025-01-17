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«Народная Команда» приостанавливает свою деятельность

«Народная Команда» объявила о приостановке деятельности до осени.

«Дорогие друзья! С большим сожалением сообщаем, что «Народная Команда» приостанавливает свою деятельность, как минимум до начала осенней части сезона.

Руководству клуба тяжело далось это решение, но без большого бюджета содержать боеспособную команду практически невозможно. Таковы реалии современного медиафутбола.

Мы благодарим всех наших болельщиков за поддержку! По сей день мы вспоминаем все знаковые события, которые пережили вместе с вами. Это и матч на стадионе «Спартак», и множество крутых выездов, и победы над топами медиафутбола. Спасибо вам, что прошли этот путь вместе с нами.

Также сообщаем, что мы по-прежнему открыты к предложениям для потенциальных партнеров и спонсоров. Кто знает, может и в весеннюю часть сезона успеем попасть», – говорится в заявлении клуба.

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака». Он выступает в Winline Медиалиге с весны 2023-го и регулярно подтягивает экс-игроков «Спартака» (Титова, Аленичева, Филимонова).

«Народная» не попала в Winline Кубок Медиалиги. Команда приняла участие в Кубке Надежды, где проиграла в 1/2 финала «Тандему» (1:2).

«Пригласил Романцева – и мы проиграли 0:7». Фанат «Спартака» разочаровался в РПЛ – и создал свой клуб 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
logoWinline Медиалига
Кубок Надежды МФЛ
logoНародная Команда
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