«Тандем» играет с «Народной Командой» в полуфинале Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Тандем» встречается с «Народной Командой» в полуфинале Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, полуфинал
19 октября, суббота
«Тандем» – «Народная Команда» – 0:0 (первый тайм)
«Тандем»: Пономарев, Тигиев, Фаттахов, Чередниченко, Волков, Шабичев, Заикин, Пилиев, Егорушкин, Бурдыкин, Казанков.
«Народная Команда»: Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Степанов, Рыбаков, Большаков, Митрога, Безлихотнов, Имедадзе, Широков.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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