«Марио перешел в «Зенит» из-за денег. Пусть не выдумывает про агентов». Кузнецов о защитнике
– Что нужно сделать для того, чтобы российский футбол однажды вышел на уровень испанского?
– Первое и самое главное – это необходимо вернуться в международные соревнования. Второе – нужно, чтобы выросло поколение, которое перевернет все с ног на голову и наконец-то будет доминировать. Для этого нужно начинать развивать футбол с детских школ, развивать инфраструктуру и, конечно же, давать работу не только иностранным тренерам, но и российским. У нас совершенно другой менталитет. Советский.
В СССР футболисты не зарабатывали много денег, но готовы были за эмблему порвать. Мы готовы были играть бесплатно, когда команда вылетела, мы не уходили, оставались, бились и становились чемпионами. Поэтому, когда ЦСКА завоевал кубок, болельщики футболистов от стадиона «Лужники» до автобуса на руках несли.
– Футболисты и сейчас говорят, что готовы жить на 30 000 рублей в месяц…
– Смешно. Деньги надо зарабатывать, а не получать. Сначала надо доказать, что ты на что-то способен, а потом уже просить. Сейчас если игроку что-то не нравится, он просто переходит в другой клуб. Сколько таких примеров.
Вспомним слова Марио Фернандеса. Сначала сказал, что не будет играть ни за какой клуб, кроме ЦСКА, а потом перешел в «Зенит». Пусть Фернандес не выдумывает никакие истории про агентов. Марио перешел не в ЦСКА, а в «Зенит» из-за денег, – сказал главный тренер 2Drots и бывший защитник ЦСКА.
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