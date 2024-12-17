Экс-форвард «Спартака» Шмаров вошел в тренерский штаб Кузнецова в 2Drots

Валерий Шмаров будет работать в медийном футболе.

Бывший нападающий «Спартака» вошел в тренерский штаб 2Drots, который возглавляет Дмитрий Кузнецов .

«В плане атаки он многое может дать 2Drots, обучить наших нападающих правильно открываться, двигаться и, самое главное, находиться в нужной точке во время наших атак.

Осталось только договориться о зарплате и подписать документы», – сказал главный тренер 2D.

Шмаров трижды выигрывал чемпионат страны в составе «Спартака ». В 1990 году он стал лучшим бомбардиром первенства СССР.