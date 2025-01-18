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«0:6 мы точно не заслужили». Багдасар о разгроме от «Амкала»

Защитник Inform Багдасар высказался после разгрома от «Амкала».

«Амкал» победил Inform в 1-м туре казахстанской медиалиги (6:0)

– Как разгром сказался на команде? Как парни себя чувствуют после матча?

– Все расстроены, но мы не опускаем голову. Еще 2 матча впереди, есть шансы выйти из группы.

– Как можно бороться с таким «Амкалом», который с запасом сильнее?

– Принижать заслуги своих пацанов из Inform не буду. Каждый оставил всего себя на поле. Но сыгранность «Амкала» никуда не убрать, они очень сильны во взаимодействии. У нас этот аспект к сожалению хромает. 0:6 мы точно не заслужили. И забить несколько раз могли, не повезло.

– Как чувствуешь себя физически? Показалось, что ты один из немногих игроков Informa, кто физически не проигрывал игрокам «Амкала».

– Я три месяца в Москве плотно тренировался и готовился к турниру: зал, правильное питание, тренировки на поле. Конечно, устал после матча, но еще тайм бы точно отбегал. Ощущаю себя в хороших кондициях.

– Перед турниром на стадионе прошла реконструкция. Каково играть на такой арене?

– Я был в прошлом году на казахстанской медиалиге в Костанае. Там было круто. Но тут конечно еще круче. Огромный стадион, на котором играют профи и сборная – дорогого стоит. Раздевалки топ, поляна – мед для галиков, – сказал Багдасар в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
FC Inform
logoАмкал
Медиалига Казахстан
«Багдасар» Эдуард Багдасаров
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