0

Степ ушел из «Народной Команды». С лета он совмещал роли игрока и спортивного директора

Степ покинул «Народную Команду».

Об этом 30-летний защитник сообщил в своем телеграм-канале.

«Присоединяюсь к компании Free Agents. Могу исполнить роль: футболист, спортдир, играющий спортдир», – написал Степ.

Александр Степанов перешел в «НК» в марте этого года, до этого он выступал за 2Drots.

Летом Степ был назначен играющим спортивным директором «Народной».

В Winline Кубке Надежды красно-белые дошли до 1/2 финала, где уступили будущему победителю турнира «Тандему» (1:2).

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Степа
logo«Степ» Александр Степанов
logoWinline Медиалига
трансферы
logoНародная Команда
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хорошо упал парень, не придерешься. Я то знаю, что это не контакт и ничего не было». Вагабонд о привезенном буллите
119 октября, 10:32
«Тандем» переиграл «Народную Команду», отыгравшись с 0:1 за три минуты до конца матча в полуфинале Кубка Надежды
19 октября, 10:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Нужно минимум 100 тысяч для комфортной жизни»
7сегодня, 08:38
Экс-генсек ФИФА: «Если Месси с Роналду перейдут в медиафутбол, лига просто улетит на другую планету»
20вчера, 19:32
Экс-генсек ФИФА: «Медиалига может стать инструментом взаимодействия с молодым поколением. Таким же, как искусство, культура, музыка»
вчера, 18:59
Кузнецов против участия Крапа в матче 2Drots – «Родина Медиа»
вчера, 18:12
Дзюба об игре сборной России с Медиалигой: «Если сборная выйдет в лучшем составе, у команды Медиалиги ноль шансов»
4вчера, 17:21
«Амкал» провел товарищеский матч против тульского «Арсенала»
1вчера, 16:54
Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»
55вчера, 16:09
Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в «Амкале» тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»
18вчера, 15:05
Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды
вчера, 14:18
Дюков об игре сборной России с Медиалигой: «Матчи с официальными командами в приоритете»
11вчера, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Лучше сыграть с Медиалигой, чем с любителями из Брунея. Будет большой интерес внутри страны». Булатов о сопернике сборной России
4сегодня, 10:17
Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»
30 октября, 16:20
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
225 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40