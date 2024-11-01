Степ ушел из «Народной Команды». С лета он совмещал роли игрока и спортивного директора

Степ покинул «Народную Команду».

Об этом 30-летний защитник сообщил в своем телеграм-канале.

«Присоединяюсь к компании Free Agents. Могу исполнить роль: футболист, спортдир, играющий спортдир», – написал Степ .

Александр Степанов перешел в «НК» в марте этого года, до этого он выступал за 2Drots.

Летом Степ был назначен играющим спортивным директором «Народной ».

В Winline Кубке Надежды красно-белые дошли до 1/2 финала, где уступили будущему победителю турнира «Тандему » (1:2).