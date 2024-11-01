Степ ушел из «Народной Команды». С лета он совмещал роли игрока и спортивного директора
Степ покинул «Народную Команду».
Об этом 30-летний защитник сообщил в своем телеграм-канале.
«Присоединяюсь к компании Free Agents. Могу исполнить роль: футболист, спортдир, играющий спортдир», – написал Степ.
Александр Степанов перешел в «НК» в марте этого года, до этого он выступал за 2Drots.
Летом Степ был назначен играющим спортивным директором «Народной».
В Winline Кубке Надежды красно-белые дошли до 1/2 финала, где уступили будущему победителю турнира «Тандему» (1:2).
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Степа
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