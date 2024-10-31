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  • Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды
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Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды

Илья Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды».

Экс-тренер «Эгриси» возглавил «Народную» в июле текущего года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили, где уступила будущему чемпиону «Тандему» (1:2).

«Народная Команда» не попала в Winline Кубок Медиалиги. Для попадания в шестой сезон МФЛ необходимо было занять первое место в Кубке Надежды, либо стать самой просматриваемой командой турнира.

«Скажем спасибо этому проекту, если не окажемся в шестом сезоне Медиалиги». Кучер о будущем «Народной Команды»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Илья Лисицына
logoWinline Медиалига
logoНародная Команда
Илья Лисицын
Кубок Надежды МФЛ
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