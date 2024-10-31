Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды». При нем команда дошла до полуфинала Кубка Надежды

Илья Лисицын покинул пост главного тренера «Народной Команды».

Экс-тренер «Эгриси» возглавил «Народную» в июле текущего года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили, где уступила будущему чемпиону «Тандему» (1:2).

«Народная Команда» не попала в Winline Кубок Медиалиги. Для попадания в шестой сезон МФЛ необходимо было занять первое место в Кубке Надежды, либо стать самой просматриваемой командой турнира.

«Скажем спасибо этому проекту, если не окажемся в шестом сезоне Медиалиги». Кучер о будущем «Народной Команды»