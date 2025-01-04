Экс-форвард «Народной Комадны» Имедадзе перешел в SD Family

Денис Имедадзе будет выступать за SD Family Media.

Об этом сообщил руководитель клуба Дидар Сыдыкбек .

Ранее Имедадзе выступал за «Уралец», «Матч ТВ» и «Народную Команду».

В 18 матчах турниров Winline Медиалиги форвард забил 3 гола.

В январе SD Family сыграет в международной казахстанской медиалиге. Соперниками по группе станут «Амкал», «Информ» (Беларусь), Unwanted Boys (Узбекистан).

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