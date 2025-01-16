Экс-форвард «Факела» Мичуренков и хавбек «Банки» Беспалов отправятся с «Амкалом» на турнир в Казахстане

Дмитрий Мичуренков и Иван Беспалов сыграют за «Амкал» в казахстанской медиалиге.

Оба игрока находятся на просмотре в клубе.

Мичуренков – экс-форвард «Факела», «Пари НН», «Ротора», ростовского СКА и других клубов. Последней командой нападающего было ставропольское «Динамо» из LEON Второй лиги Б.

Беспалов выступал за «Банку » в Winline Кубке Медиалиги. Полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 1 голевой передачей.

«Амкал » выступит в казахстанской медиалиге. Первый матч клуб проведет 18 января против белорусского Inform.