Экс-форвард «Факела» Мичуренков и хавбек «Банки» Беспалов отправятся с «Амкалом» на турнир в Казахстане
Дмитрий Мичуренков и Иван Беспалов сыграют за «Амкал» в казахстанской медиалиге.
Оба игрока находятся на просмотре в клубе.
Мичуренков – экс-форвард «Факела», «Пари НН», «Ротора», ростовского СКА и других клубов. Последней командой нападающего было ставропольское «Динамо» из LEON Второй лиги Б.
Беспалов выступал за «Банку» в Winline Кубке Медиалиги. Полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 1 голевой передачей.
«Амкал» выступит в казахстанской медиалиге. Первый матч клуб проведет 18 января против белорусского Inform.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Германа Эль Класико
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