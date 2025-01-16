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Экс-форвард «Факела» Мичуренков и хавбек «Банки» Беспалов отправятся с «Амкалом» на турнир в Казахстане

Дмитрий Мичуренков и Иван Беспалов сыграют за «Амкал» в казахстанской медиалиге.

Оба игрока находятся на просмотре в клубе.

Мичуренков – экс-форвард «Факела», «Пари НН», «Ротора», ростовского СКА и других клубов. Последней командой нападающего было ставропольское «Динамо» из LEON Второй лиги Б.

Беспалов выступал за «Банку» в Winline Кубке Медиалиги. Полузащитник сыграл 8 матчей и отметился 1 голевой передачей.

«Амкал» выступит в казахстанской медиалиге. Первый матч клуб проведет 18 января против белорусского Inform.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Германа Эль Класико
logoФК Банка
logoАмкал
logoДмитрий Мичуренков
Иван Беспалов
logoWinline Медиалига
logoФакел
Медиалига Казахстан
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logoДинамо Ставрополь
logoпремьер-лига Россия
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