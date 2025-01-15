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Бывший вратарь «Химок» Бурыченков перешел в ФК «10» Мусагалиева

Экс-вратарь «Химок» Ярослав Бурыченков присоединился к ФК «10» Азамата Мусагалиева.

Бурыченков был в академии «Зенита». Вратарь выступал за «Металлург-Видное», «Самтредиа» (Грузия) и «Химки».

В сезоне-2024/25 Бурыченков трижды был в заявке команды на матч РПЛ. Также 26-летний голкипер дважды был на скамейке запасных в матчах Кубка России.

ФК «10» Азамата Мусагалиева по итогам регулярного чемпионата Кубка Winline Медиалиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
logoФК 10
logoЯрослав Бурыченков
logoХимки
трансферы
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