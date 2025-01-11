Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»

«Уфа» пригласила на просмотр Гео Челидзе.

Его Челидзе отправится на сборы с «Уфой.

Клуб выступает в ФНЛ и находится на 15-ой строчке на грани зоны вылета.

Хавбек вместе с «Броукам» становился чемпионом МФЛ-5.

24-летний футболист является воспитанником московского «Динамо». Также футболист выступал за бельгийский «Тюбиз», ереванский «Арарат» и грузинский «Самгурали».

Сборы начнутся сбор в понедельник.