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Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»

«Уфа» пригласила на просмотр Гео Челидзе.

Его Челидзе отправится на сборы с «Уфой.

Клуб выступает в ФНЛ и находится на 15-ой строчке на грани зоны вылета.

Хавбек вместе с «Броукам» становился чемпионом МФЛ-5.

24-летний футболист является воспитанником московского «Динамо». Также футболист выступал за бельгийский «Тюбиз», ереванский «Арарат» и грузинский «Самгурали».

Сборы начнутся сбор в понедельник.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Сергей Ильев
logoWinline Медиалига
logo«Гео» Георгий Челидзе 2000
logoУфа
logoБроукБойз
logoПервая лига
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