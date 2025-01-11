Экс-полузащитник «Броуков» Челидзе отправится на просмотр в «Уфу»
«Уфа» пригласила на просмотр Гео Челидзе.
Его Челидзе отправится на сборы с «Уфой.
Клуб выступает в ФНЛ и находится на 15-ой строчке на грани зоны вылета.
Хавбек вместе с «Броукам» становился чемпионом МФЛ-5.
24-летний футболист является воспитанником московского «Динамо». Также футболист выступал за бельгийский «Тюбиз», ереванский «Арарат» и грузинский «Самгурали».
Сборы начнутся сбор в понедельник.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Сергей Ильев
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