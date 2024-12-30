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Челидзе, Макей, Николай Зириков и Зубков покинули «БроукБойз»

«Броуки» объявили об уходе Гео Челидзе, Макея, Ивана Зириков и Сергея Зубкова.

«БроукБойз» за последние несколько месяцев покинуло 10 футболистов.

Сегодня клуб попрощался с Гео Челидзе, Макеем, Николаем Зириковым и Сергеем Зубковым. 

Иван Зириков, скорее всего, не вернется в «Броуки» и продолжит выступать за свой клуб «Тандем».

Ранее «Броуки» покинули Мушивг Рзаев, Вадим Черный, Табриз Мирзоалиев, Гиля и Леня.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Ролик «Броуков»
logo«Гео» Георгий Челидзе 2000
трансферы
logoWinline Медиалига
logo«Табрик» Табриз Мирзоалиев
logo«Гиля» Илья Гилязутдинов
logoБроукБойз
logoВадим Черный
logoДаниил Макеев
logo«Муш» Мушвиг Рзаев
logoИван Зириков
logoФК Тандем
logoНиколай Зириков
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