Челидзе, Макей, Николай Зириков и Зубков покинули «БроукБойз»

«Броуки» объявили об уходе Гео Челидзе, Макея, Ивана Зириков и Сергея Зубкова.

«БроукБойз » за последние несколько месяцев покинуло 10 футболистов.

Сегодня клуб попрощался с Гео Челидзе, Макеем, Николаем Зириковым и Сергеем Зубковым.

Иван Зириков , скорее всего, не вернется в «Броуки» и продолжит выступать за свой клуб «Тандем ».

Ранее «Броуки» покинули Мушивг Рзаев, Вадим Черный, Табриз Мирзоалиев, Гиля и Леня.

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