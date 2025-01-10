Баста: «Судейство во Второй лиге сводило с ума абсурдностью. В Медиалиге оно приемлемое и нормальное»

Баста считает, что судейство в Winline Медиалиге лучше, чем во Второй лиге.

«У меня нет никакого негатива после сезона. Была ситуация с Мишей [Литвиным], но это обычная история в футболе. Все сделали выводы и понимают, что надо заботиться о Медиалиге , чтобы в ней все было хорошо и ответственно.

Естественно, я хаю судейство. Но оно было нормальным и приемлемым. Бывает, мы шалим, бывает, против нас шалят. Более-менее понятный баланс.

Точно не то судейство, которое было во Второй лиге . Оно сводило с ума своей инфантильностью и абсурдностью», – рассказал президент СКА.

С 2024 года ростовский СКА Басты выступает в Медиалиге.