Баста: «Судейство во Второй лиге сводило с ума абсурдностью. В Медиалиге оно приемлемое и нормальное»
Баста считает, что судейство в Winline Медиалиге лучше, чем во Второй лиге.
«У меня нет никакого негатива после сезона. Была ситуация с Мишей [Литвиным], но это обычная история в футболе. Все сделали выводы и понимают, что надо заботиться о Медиалиге, чтобы в ней все было хорошо и ответственно.
Естественно, я хаю судейство. Но оно было нормальным и приемлемым. Бывает, мы шалим, бывает, против нас шалят. Более-менее понятный баланс.
Точно не то судейство, которое было во Второй лиге. Оно сводило с ума своей инфантильностью и абсурдностью», – рассказал президент СКА.
С 2024 года ростовский СКА Басты выступает в Медиалиге.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: соцсети СКА
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