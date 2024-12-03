Баста не жалеет, что перевел СКА в медиафутбол: «Еще больше укрепился во мнении, что это одна из самых ярких спортивных единиц»
Баста рассказал о решении перевести СКА из профессионального футбола в медиа.
«Вообще не жалею. Наоборот еще больше укрепился во мнении, что сейчас это одна из самых ярких спортивных единиц и возможность где-то недооцененным игрокам находить себя и бороться за место в футболе.
Все смотрели матч «Динамо» – «Амкал», финалы МФЛ… Это крутая история, которая строится исключительно на спортивных задачах и интересе.
С каждым месяцем я все больше убеждаюсь, что это был правильный шаг», – сказал руководитель команды из Ростова-на-Дону.
Баста объявил о переходе СКА в Медиалигу в начале этого года, клуб приостановил выступления на профессиональном уровне.
В дебютном сезоне в МФЛ команда Василия Вакуленко проиграла все матчи и заняла последнее место, а в осеннем Кубке Лиги вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy в 1-м раунде.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал СКА
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