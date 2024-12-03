Баста не жалеет, что перевел СКА в медиафутбол: «Еще больше укрепился во мнении, что это одна из самых ярких спортивных единиц»

Баста рассказал о решении перевести СКА из профессионального футбола в медиа.

«Вообще не жалею. Наоборот еще больше укрепился во мнении, что сейчас это одна из самых ярких спортивных единиц и возможность где-то недооцененным игрокам находить себя и бороться за место в футболе.

Все смотрели матч «Динамо » – «Амкал », финалы МФЛ… Это крутая история, которая строится исключительно на спортивных задачах и интересе.

С каждым месяцем я все больше убеждаюсь, что это был правильный шаг», – сказал руководитель команды из Ростова-на-Дону.

Баста объявил о переходе СКА в Медиалигу в начале этого года, клуб приостановил выступления на профессиональном уровне.

В дебютном сезоне в МФЛ команда Василия Вакуленко проиграла все матчи и заняла последнее место, а в осеннем Кубке Лиги вышла в плей-офф, где уступила Lit Energy в 1-м раунде.