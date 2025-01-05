«В его стиле что-то сказать, потом подумать и записать извинения». Струнин о Володе XXL
«Тренировки по боям намного тяжелее тренировок по футболу. Какой клуб буду представлять? Контракт с «Эгриси» у меня закончился. Я свободный агент. Я не хочу, чтобы у меня была привязка к какой-то команде. Буду представлять себя. Неважно, к какой команде я сейчас принадлежу.
Высказывание Володи? В его стиле что-то сказать, потом подумать, а потом записать извинения. Я к этому отношусь нейтрально. Я буду показывать делом и тем, как я тренируюсь. Все будет видно в ринге», – сказал экс-хавбек «Эгриси».
Ранее Володя XXL оскорбительно высказался о Струнине.
15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоится бой между Игорем Струниным и Володей XXL на бойцовском турнире среди медиафутболистов. Поединок пройдет в рамках турнира, организованного Fight Nights. В главном бою вечера встретятся лидер «Народной Команды» Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.
В сентябре между Володей и Струниным произошел конфликт на матче Кубка Лиги между «Родиной Медиа» и «Банкой».
Во втором тайме XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву. Алексеев выхватил майку, бросил на газон и начал топтать ее.
Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.
Судья показал красную карточку Володе за провокацию и удар, Струнину за удар, а Алексеев получил желтую, которая стала для него второй в этом матче.
КДК Медиалиги дисквалифицировал Володю XXL и Струнина на три матча.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий