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«В его стиле что-то сказать, потом подумать и записать извинения». Струнин о Володе XXL

Игорь Струнин ответил Володе XXL на оскорбления.

«Тренировки по боям намного тяжелее тренировок по футболу. Какой клуб буду представлять? Контракт с «Эгриси» у меня закончился. Я свободный агент. Я не хочу, чтобы у меня была привязка к какой-то команде. Буду представлять себя. Неважно, к какой команде я сейчас принадлежу.

Высказывание Володи? В его стиле что-то сказать, потом подумать, а потом записать извинения. Я к этому отношусь нейтрально. Я буду показывать делом и тем, как я тренируюсь. Все будет видно в ринге», – сказал экс-хавбек «Эгриси».

Ранее Володя XXL оскорбительно высказался о Струнине.

15 февраля в Международном центре бокса в Москве состоится бой между Игорем Струниным и Володей XXL на бойцовском турнире среди медиафутболистов. Поединок пройдет в рамках турнира, организованного Fight Nights. В главном бою вечера встретятся лидер «Народной Команды» Иван Стронг и экс-форвард «Родины Медиа» и Lit Energy Хантер.

В сентябре между Володей и Струниным произошел конфликт на матче Кубка Лиги между «Родиной Медиа» и «Банкой».

Во втором тайме XXL после фола в центре поля решил подарить футболку Глебу Алексееву. Алексеев выхватил майку, бросил на газон и начал топтать ее.

Володя в ответ пнул соперника. На помощь Алексееву прибежал одноклубник Игорь Струнин, который с кулаками набросился на футболиста «РМ». На поле началась массовая потасовка.

Судья показал красную карточку Володе за провокацию и удар, Струнину за удар, а Алексеев получил желтую, которая стала для него второй в этом матче.

КДК Медиалиги дисквалифицировал Володю XXL и Струнина на три матча.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoЭгриси
logoFight Nights
logoРодина Медиа
logoФК Банка
logoWinline Медиалига
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoИгорь Струнин
logoAMC Fight Nights
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