Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о матче против сборной России.

– Какой ваш главный аргумент в пользу матча против сборной России?

– Я как человек, понимающий спорт, признаю, что матчи между профессионалами – это другой уровень восприятия мероприятия самими командами и аудиторией. Если мы говорим о том, что сборная России играет с другим сборными, это важный геополитический момент и сближение стран.

Но, повторюсь, для этого есть огромная дипломатическая служба и еще большие профессионалы, нежели представители футбольного коммьюнити. Я считаю, что любой спорт и футбол – в первую очередь зрелище и развлечение для аудитории.

Думаю, что матч сборной МФЛ против сборной России пойдет во благо зрителям. Радовать гражданина России весьма патриотичным и интересным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Поэтому, когда кто-то говорит, что сборник не может спуститься до уровня Медиалиги, то вы, наверное, забываете, друзья, откуда вам платят зарплаты и чьи бюджеты ваши клубы и сборная получает. Это деньги налогоплательщиков и бизнеса.

Когда аудитория голосует за то, что этот продукт интересный, значит, будьте любезны – идите и защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть, а не рассказывайте про то, в чем, наверное, особо сильно и не разбираетесь», – сказал президент Winline Медиалиги .