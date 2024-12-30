Осипов о матче сборной России против МФЛ: «Радовать гражданина России патриотичным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть»
– Какой ваш главный аргумент в пользу матча против сборной России?
– Я как человек, понимающий спорт, признаю, что матчи между профессионалами – это другой уровень восприятия мероприятия самими командами и аудиторией. Если мы говорим о том, что сборная России играет с другим сборными, это важный геополитический момент и сближение стран.
Но, повторюсь, для этого есть огромная дипломатическая служба и еще большие профессионалы, нежели представители футбольного коммьюнити. Я считаю, что любой спорт и футбол – в первую очередь зрелище и развлечение для аудитории.
Думаю, что матч сборной МФЛ против сборной России пойдет во благо зрителям. Радовать гражданина России весьма патриотичным и интересным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Поэтому, когда кто-то говорит, что сборник не может спуститься до уровня Медиалиги, то вы, наверное, забываете, друзья, откуда вам платят зарплаты и чьи бюджеты ваши клубы и сборная получает. Это деньги налогоплательщиков и бизнеса.
Когда аудитория голосует за то, что этот продукт интересный, значит, будьте любезны – идите и защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть, а не рассказывайте про то, в чем, наверное, особо сильно и не разбираетесь», – сказал президент Winline Медиалиги.
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