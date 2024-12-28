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  • Николай Осипов: «Если матч медиакоманды в 1/128 финала Кубка России будет идти параллельно с Лигой конференций, рейтинги трансляций будут сопоставимы. Может, у нас даже будут больше»
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Николай Осипов: «Если матч медиакоманды в 1/128 финала Кубка России будет идти параллельно с Лигой конференций, рейтинги трансляций будут сопоставимы. Может, у нас даже будут больше»

Николай Осипов уверен, что интерес к матчам медиакоманд в Кубке России останется.

Александр Дюков выражает надежду на наш допуск к международным соревнованиям в 2025 году. Изменится ли как-то взаимодействие Медиалиги с РФС в данном случае?

– Мне кажется, нельзя эти вещи смешивать, потому что мы понимаем, что изменится формат Кубка России, если нас допустят до еврокубков.

Даже если нас вернут, участие команд лиги в ранних стадиях Кубка все равно принесет больше внимания аудитории. И да, сейчас немножко другой формат, есть Путь регионов, есть Путь РПЛ, но никто не отрицал классическую олимпийскую систему.

Наши команды с удовольствием будут доходить до тех стадий, в которых будут конкурентные соперники. Мы все в любом случае от этого только приобретем. Больше чем убежден, что если в какой-нибудь 1/128 финала окажется команда Медиалиги и будет играть параллельно с матчем какой-нибудь Лиги конференций, цифры и рейтинги трансляции будут сопоставимы. Или, может быть, даже у нас будут больше.

Матч сборных Медиалиги и ФНЛ в Дагестане увидело 3,5 миллиона зрителей на «Матч ТВ», а «Реал» – «Наполи» в Лиге чемпионов – 1,8. Это за два дня до нашей игры, плюс-минус в одно и то же время. Мы видим, что матч «Амкала» и «Динамо» посмотрело 2,8 миллиона, а у более статусных встреч цифры в два раза меньше. Я вообще не вижу в этом проблемы. Только порадуюсь за наш футбол и за возможность для всех заниматься международным развитием и экспансией, – сказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoWinline Медиалига
logoФОНБЕТ Кубок России
рейтинги
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