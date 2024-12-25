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  • «Если ты всю карьеру проиграл в Медиалиге – ты не футболист. Пацаны из медиафутбола не вывезут в профи». Сапета об уровне МФЛ
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«Если ты всю карьеру проиграл в Медиалиге – ты не футболист. Пацаны из медиафутбола не вывезут в профи». Сапета об уровне МФЛ

Александр Сапета считает, что медийные футболисты не готовы к проффутболу.

– Медийные команды не раз заявляли о готовности заявиться во Вторую лигу и всех там порвать. Есть шансы?

– Это все рассказы. Да, некоторые команды из Медиалиги могут побороться с профессиональными клубами в одном конкретном матче. Но пусти их в сезон – все умрут после 15 туров.

В МФЛ сезон идет два понедельника, а во Второй лиге почти год. Думаю, пацаны из медиафутбола сами прекрасно понимают, что не вывезут профессиональный уровень – просто не могут в этом признаться.

Ну и еще: если хотите, чтобы о вас вспоминали и хоть иногда открывали вашу страничку в Википедии, нужно идти в профессиональный футбол. Если ты всю карьеру проиграл в Медиалиге – ты не футболист, – заявил бывший полузащитник «Динамо» и ФК «10».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24.ru
logoWinline Медиалига
logoВторая лига Б
logoДинамо Москва
logoАлександр Сапета
logoпремьер-лига Россия
logoФК 10
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