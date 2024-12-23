Экс-игрок «Динамо» Сапета рассказал, почему ушел из ФК «10»: «Взбесило, что мы не можем сконцентрироваться и объединиться вокруг одной цели»
– Еще год назад ты прекрасно чувствовал себя в Медиалиге: почему решил вернуться в проффутбол?
– Прошлым летом у меня закончился контракт с «Волгой», я вернулся в Москву. Был в переговорах с несколькими клубами, но вдруг на меня вышел Азамат и предложил поиграть за «Десятку»: «Я, конечно, болельщик «Спартака», но таких «динамовских» мы берем». Я согласился – остался в Москве, рядом с детьми. Плюс у «Десятки» условия были приближены к проффутболу.
– В плане зарплат?
– В плане тренировок. Ребята собирались каждый день, были качественные сборы, восстановление. Если другие профики типа Павлика [Павлюченко], Кудряша и Граната в своих командах могли приезжать только на матчи, то я пахал 24/7. И получал от этого удовольствие.
– Почему ушел?
– Мне не нравился подход остальных ребят. У многих медиафутбол – не единственная работа. Кто-то был водителем, кто-то детским тренером, у кого-то по 500 матчей в ЛФЛ. Я как капитан спрашивал с команды после поражений, но в какой-то момент понял, что у пацанов просто нет сил – один приехал после работы, другой сейчас на нее уезжает, третий вообще не успел поспать. Меня взбесило, что мы не можем сконцентрироваться и объединиться вокруг одной цели. Повлиять я на это не мог, поэтому решил просто уйти.
– Азамат не обиделся?
– Он меня понял. Мы расстались на добром: до сих пор списываемся, общаемся. Работа с такими людьми – бесценный опыт. Он брал меня с собой на все шоу, было прикольно узнать что-то новое. Аза реально болеет футболом – при мне он был на каждой тренировке.
Ну а сколько у него историй! После одной из тренировок мы с ребятами простояли три часа на парковке и взахлеб слушали байки Азамата. Вот натурально – три часа! Приходилось отменять одно такси за другим, сказал экс-капитан «Десятки».
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