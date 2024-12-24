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Радимов о Прокопе: «Он сдулся как футболист»

Владислав Радимов раскритиковал Прокопа.

Владислав Радимов: «Мы предлагали Прокопу очень много. Миллион в месяц? Со слов Ильи Балакирева [руководитель «Чисто Питер» – Спортс’‘] – да».

Гена Миллер: «Прокоп как будто бы сейчас средняк. Смотришь на него и на уровень Медиалиги, и его на поле может заменить любой человек из любой команды».

Радимов: «Что ты сглаживаешь углы? Так и говори, что он сдулся как футболист.

Он нам нужен был и как футболист, и чтобы медийку поднимал. Не договорились, потому что он сразу сказал, что ему не нужны деньги и он хочет пойти в профессиональный футбол. Теоретически мы бы могли составить ему протекцию, дать индивидуального тренера по физподготовке и подвести его физически к тому, чтобы он ушел от нас».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoПрокоп
Гена Миллер
Илья Балакирев
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
logoВладислав Радимов
logoРодина Медиа
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