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Герман о возвращении Прокопа в «Амкал»: «Миша готов садиться за стол переговоров. Панов за, как я понял. Мнение футболистов неоднозначное»

Герман обсуждает с Проколом его возвращение в «Амкал».

«У нас не было конкретного общения с Мишей. Я встречался с Пановым. Мы поняли, что было бы интересно посмотреть на Мишу, потому что за неделю очень сложно что-то конкретное сказать.

Николаевичу очень важно помимо футбольного, очевидно, что Прокоп очень неплохой футболист – он несколько раз спрашивал, как отреагирует болельщики. По диалогу я понял, что Николаевич за.

До матча с «Динамо» я с Мишей это обсуждал. Я говорил, что понимаю, что у него контракт с «Родиной Медиа» и спрашивал, готов ли он обсуждать контракт. Он готов садиться общаться.

Сейчас я у большинство футболистов «Амкала» спрашиваю их мнение. И на удивление оно неоднозначное. Есть ребята, которые говорят, что сильно хотели бы поиграть с Прокопам. Есть ряд ребят, которые говорят, что вроде по вайбу и по футбольному нет вопросов. Но если что-то пойдет не так, то непонятно, как он отреагирует, потому что уже были сложности. Это прям тонкая грань.

Я спросил у активной фанатской трибуны, их мнения тоже разделились. У ряда активных болельщиков есть обида на Мишу», – сказал президент «Амкала».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: стрим Германа
logoГерман Эль Класико
logoПрокоп
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoВиталий Панов
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