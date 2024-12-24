Радимов о Медиалиге: «Год отработал тренером, уже захожу сюда как домой, получаю удовольствие»
Владислав Радимов рассказал, за что ему нравится Winline Медиалига.
«Я 1,5 года в медиафутболе. Раньше я думал: «Ну рядом идет где-то и идет». А потом год отработал тренером, и в этом году я уже захожу как в домашнюю историю.
Ты заходишь и этого футболиста знаешь, этого, другой с мыльницей ходит, другой вообще непонятно, пришел или нет. И я получаю от этого удовольствие.
Раньше приходил как белая ворона. А сейчас получаю огромное удовольствие даже не от самого матча, а от того, как я прихожу и могу с кем-то общаться. Кто-то играет перед нами, кто-то после, с кем-то ######### [поболтать]», – сказал бывший главный тренер и спортивный директор «Чисто Питер».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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