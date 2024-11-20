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Радимов назвал Маврина лучшим хавбеком года в медиафутболе, Соснина – лучшим игроком. Батов футболистом года считает Алишера

Представители «Чисто Питер» рассказали, за кого голосовали в итоговой премии.

Ранее в этом месяце Медиалига и Спортс’’ запустили голосование болельщиков по различным номинациям премии Winline Media Football Awards.

Также в опросах принимают участие представители команд. От «Чисто Питер» голосовали спортивный директор Владислав Радимов, президент Илья Балакирев и капитан Максим Батов.

Радимов, в частности, назвал Дмитрия Егорова персоной года, Гудая – лучшим защитником, Василия Маврина – лучшим хавбеком. При этом лучшим игроком года Радимов считает другого полузащитника – Игоря Соснина.

По мнению Балакирева, лучшим футболистом в 2024 году был Маврин, Батов выбрал Алишера Рахимова. Лучшим форвардом капитан «ЧП» назвал Максима Данилина, который недавно перешел из «БроукБойз» в ФК «10» за рекордные три млн рублей.

Василий Маврин – лучший? Владислав Радимов, президент и капитан «Чисто Питера» голосуют за номинантов премии МФЛ

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: блог «Чисто Питер» на Спортсе’‘
logo«Бат» Максим Батов
logoДмитрий Егоров
logoВасилий Маврин
logoАлишер Рахимов
logo«Гудай» Денис Гудаев
logoМаксим Данилин 2001
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Илья Балакирев
logoЧисто Питер
logo2Drots
logoАнтон Соснин
logoВладислав Радимов
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