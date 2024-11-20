Радимов назвал Маврина лучшим хавбеком года в медиафутболе, Соснина – лучшим игроком. Батов футболистом года считает Алишера
Ранее в этом месяце Медиалига и Спортс’’ запустили голосование болельщиков по различным номинациям премии Winline Media Football Awards.
Также в опросах принимают участие представители команд. От «Чисто Питер» голосовали спортивный директор Владислав Радимов, президент Илья Балакирев и капитан Максим Батов.
Радимов, в частности, назвал Дмитрия Егорова персоной года, Гудая – лучшим защитником, Василия Маврина – лучшим хавбеком. При этом лучшим игроком года Радимов считает другого полузащитника – Игоря Соснина.
По мнению Балакирева, лучшим футболистом в 2024 году был Маврин, Батов выбрал Алишера Рахимова. Лучшим форвардом капитан «ЧП» назвал Максима Данилина, который недавно перешел из «БроукБойз» в ФК «10» за рекордные три млн рублей.
Василий Маврин – лучший? Владислав Радимов, президент и капитан «Чисто Питера» голосуют за номинантов премии МФЛ
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