Радимов назвал Маврина лучшим хавбеком года в медиафутболе, Соснина – лучшим игроком. Батов футболистом года считает Алишера

Представители «Чисто Питер» рассказали, за кого голосовали в итоговой премии.

Ранее в этом месяце Медиалига и Спортс’’ запустили голосование болельщиков по различным номинациям премии Winline Media Football Awards.

Также в опросах принимают участие представители команд. От «Чисто Питер» голосовали спортивный директор Владислав Радимов, президент Илья Балакирев и капитан Максим Батов.

Радимов, в частности, назвал Дмитрия Егорова персоной года, Гудая – лучшим защитником, Василия Маврина – лучшим хавбеком. При этом лучшим игроком года Радимов считает другого полузащитника – Игоря Соснина.

По мнению Балакирева, лучшим футболистом в 2024 году был Маврин, Батов выбрал Алишера Рахимова . Лучшим форвардом капитан «ЧП» назвал Максима Данилина, который недавно перешел из «БроукБойз» в ФК «10» за рекордные три млн рублей.

Василий Маврин – лучший? Владислав Радимов, президент и капитан «Чисто Питера» голосуют за номинантов премии МФЛ