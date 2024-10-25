Владислав Радимов: «Пока мне не хочется тренировать. Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным»

Владислав Радимов рассказал, почему не хочет возобновлять карьеру тренера.

— Наше предыдущее интервью вышло с заголовком «Я больше никогда не буду тренером». Сейчас на языке вертится то же самое?

— Пока мне не хочется тренировать. Я гляжу на коллег, которые ходят из команды в команду... Куда-то прийти — чтобы через десять туров услышать от начальника: «Я по-другому вижу»? Честнее сидеть в телестудии и критиковать, кого считаю нужным.

Вот Карпин пришел в «Ростов» всерьез и надолго, все выстроил. Четкая система: раскручивают молодых футболистов — продают. Чемпионат они не выиграют, это ясно. Но цену себе знают.

У Карпина два ассистента-испанца. Еще один работает в академии. Все отлажено. Чья школа сегодня лучшая в мире? Кто в 2024-м выиграл Лигу чемпионов, Евро и Олимпиаду? Испанцы! Карпин работает по их схеме. Вот под такую модель, вдолгую, я бы с удовольствием подписался, – сказал экс-тренер «Зенита-2».