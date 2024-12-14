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«Галатасарай» отказал ФК «10» в товарищеском матче из-за отсутствия сайта у медиакоманды

ФК «10» Азамата Мусагалиева мог сыграть с «Галатасараем» на сборах в Турции.

«В этом году были планы сыграть на сборах с «Галатасараем». Мы бы сыграли, если бы не наш инстаграм. История – истерика.

«Галатасарай» был готов сыграть с нами матч. Почти все договоренности были достигнуты. Единственное, они попросили показать – кто мы. На тот момент у нас не было сайта, и мы решили показать инстаграм. Последний пост там был, где танцуют Брайн Идову и Кирей», – рассказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.

ФК «10» – медийный клуб продакшена Medium Quality, участвующий в Winline Медиалиге.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Межсезонье»
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoФК 10
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