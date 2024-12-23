Дмитрий Егоров: «Следовало бы собрать сборную МФЛ в Анапу, сыграть товарищеский матч и все собранные средства отправить в помощь по борьбе с катастрофой»
«Если сборная Медиалиги для чего-то и существует, то следовало бы ее сейчас собрать и отправить в Анапу сыграть товарищеский матч и все собранные средства отправить в помощь по борьбе с катастрофой.
И чтобы самим лопатами несколько дней поработать. А то все сборная России, сборная России. Собрались и поехали. Я готов помочь идеями как с журавлями – и сыграть, и лопатами поработать.
Можно и без сборной организоваться. Если желающие есть поехать из других клубов – речь идет о медийных в первую очередь – я готов после праздников, числа 6-го. Можем сами организоваться. Поезд идет сутки. Купе 2500. Мы не шибко бедные и не шибко занятые люди.
Написали в РФС с этой инициативой. Если они окажут поддержку матча звезд в Анапе – будем благодарны», – написал президент «Броуков».
15 декабря у Керченского пролива потерпели крушение два танкера, перевозивших 9,2 тысячи тонн мазута. Предположительно, в Черное море вытекло около 40% топлива, а песок на пляжах Анапы останется токсичным еще 10 лет.
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