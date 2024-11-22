Старостин, Подлужный, Федотов и Ахильгов покинули «Амкал»
«Амкал» попрощался с четырьмя футболистами.
«Амкал» объявил об уходе Антона Старостина, Максима Подлужного, Владимира Федотова и Абдурахмана Ахильгова.
Антон Старостин и Максим Подлужный пришли в «Амкал» в МФЛ-5. В период Winline Кубка Лиги выступали за ФК «Банка».
Владимир Федотов и Абдурахман Ахильгов присоединился к команде в Кубке Лиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграмм-канал «Амкала»
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