Агент Халка о предложении медиаклуба «Чисто Питер»: «Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов»

Аказ Феллегер отреагировал на приглашение экс-форварда «Зенита» в «Чисто Питер».

«Халк – действующий спортсмен. Он играет за «Атлетико Минейро » на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов», – сказал агент бывшего футболиста»«Зенита ».

Команда из Санкт-Петербурга предложила бразильцу сыграть в Winline Медиалиге . «Чисто Питер » написал Халку в соцсети.

«Чисто Питер» решил связаться с Халком на фоне слухов об интересе к Деле Алли со стороной медиафутбольного «Титана».

Слух дня: Деле Алли в Медиалиге. Что об этом известно?