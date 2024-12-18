Агент Халка о предложении медиаклуба «Чисто Питер»: «Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов»
Аказ Феллегер отреагировал на приглашение экс-форварда «Зенита» в «Чисто Питер».
«Халк – действующий спортсмен. Он играет за «Атлетико Минейро» на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов», – сказал агент бывшего футболиста»«Зенита».
Команда из Санкт-Петербурга предложила бразильцу сыграть в Winline Медиалиге. «Чисто Питер» написал Халку в соцсети.
«Чисто Питер» решил связаться с Халком на фоне слухов об интересе к Деле Алли со стороной медиафутбольного «Титана».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РИА спорт»
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