ФК «10» не примет участие в казахстанской медиалиге в январе. «Десятка» опровергла пост организаторов турнира
ФК «10» не сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.
«ФК «10» не будет участником турнира в Казахстане в январе 2025 года. Опубликованные ранее материалы в СМИ не соответствуют действительности. На момент их публикации ФК «10» не давал официального согласия на участие. В это время мы анонсировали трансфер.
Причина данного решения – у команды другие планы на этот период», – говорится в заявлении «Десятки».
Ранее организатор турнира Дидар Сыдыкбек заявил, что ФК «10» примет участие в соревнованиях.
Новый сезон казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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