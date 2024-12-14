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«Турнир в Казахстане стал переломным для всех. После той ситуации у меня что-то сломалось внутри». Гудай о проблемах в 2Drots

Гудай рассказал, когда в 2Drots начались проблемы.

«Самый ключевой эпизод – турнир в Казахстане.

Викторович перед финалом сказал: «Если к нам будет несправедливое отношение, то я уведу команду с поля». Никто не был против. Поэтому, когда мы уходили, все понимали, что не вернемся.

В раздевалке начали манипулировать гонораром, заставлять нас выйти на поле. Гонорары мы могли отдать, но когда речь пошла о зарплате, то уже пришлось вернуться, так как все ребята нуждаются в ней.

Это стало переломом для всех. Мы ехали домой со Скорым в одной маршрутке. Я помню его глаза – он не понимал, что произошло. Никто не понимал.

Только в Абу-Даби у нас состоялся разговор с президентами. Они сказали: «Вы же понимаете, что мы бы так не сделали». Но, вспоминая, как человек это все говорил там, в раздевалке, я не поверю, что нас брали на слабо.

Если отмотать время назад и представить, что мы бы не вышли на поле, то я уверен, нам пришлось бы возвращать деньги. На переговорах я так и сказал, что после той ситуации у меня внутри что-то сломалось. Пытались склеить, и вроде бы результат пошел. Но та ситуация сыграла ключевую роль», – сказал защитник ФК «10».

2Drots покинули поле во 2-м тайме финала казахстанской медиалиги против SD Family (0:1). Президенты 2D просили вернуться игроков или грозились лишить футболистов зарплаты: «Давайте все зарплаты за январь аннулируем и вернем гонорар. Всех устраивает?»

В конце 2024 года Гудай перешел в ФК «10» из 2Drots.

2Drots ушли с поля в финале – так взбесило судейство. Такой шантаж их тренер устраивает регулярно

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Межсезонье»
logo«Гудай» Денис Гудаев
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logoФК 10
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