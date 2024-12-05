Inform примет участие в казахстанской медиалиге в январе

FC Inform сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.

В турнире примут участие восемь команд: «Амкал», «БроукБойз» (Россия), VPR team, SD Family, Jaidarman (Казахстан), Unwanted (Узбекистан), Top Team (Кыргызстан), Inform (Белоруссия).

Организатор турнира Дидар Сыдыкбек – казахстанский медиафутболист, руководитель Казахстанской федерации медиафутбола.

Новый розыгрыш казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.