Inform примет участие в казахстанской медиалиге в январе
FC Inform сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.
В турнире примут участие восемь команд: «Амкал», «БроукБойз» (Россия), VPR team, SD Family, Jaidarman (Казахстан), Unwanted (Узбекистан), Top Team (Кыргызстан), Inform (Белоруссия).
Организатор турнира Дидар Сыдыкбек – казахстанский медиафутболист, руководитель Казахстанской федерации медиафутбола.
Новый розыгрыш казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дидара Сыдыкбека
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