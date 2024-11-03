«Амкал» примет участие в казахстанской медиалиге в январе
«Амкал» сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.
Об этом сообщил организатор турнира Дидар Сыдыкбек.
«Амкал» участвовал в казахстанской медиалиге в январе 2024 года и стал бронзовым призером.
Новый сезон казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.
В турнире сыграет 8 команд. Из них подтвердили участие шесть клубов: российские «Амкал» и «БроукБойз», казахстанские VPR team, SD Family и Jaidarman, Unwanted из Узбекистана и Top Team из Кыргызстана. Последним участником должен стать клуб из Winline Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Футбольная жизнь SD»
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