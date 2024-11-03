«Амкал» примет участие в казахстанской медиалиге в январе

«Амкал» сыграет в 1XBET MFL в Казахстане.

Об этом сообщил организатор турнира Дидар Сыдыкбек .

«Амкал » участвовал в казахстанской медиалиге в январе 2024 года и стал бронзовым призером.

Новый сезон казахстанской МФЛ ориентировочно пройдет в Астане на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля 2025 года.

В турнире сыграет 8 команд. Из них подтвердили участие шесть клубов: российские «Амкал» и «БроукБойз », казахстанские VPR team, SD Family и Jaidarman, Unwanted из Узбекистана и Top Team из Кыргызстана. Последним участником должен стать клуб из Winline Медиалиги .